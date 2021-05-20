Глава ФСИН предложил использовать труд заключенных вместо мигрантов

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Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на тех работах, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что недавно Владимир Путин встречался с руководителями Узбекистана и Таджикистана. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для объектов, где не хватает рабочей силы.

"Ну, вот мы реально можем предоставить", – сказал Калашников. Он подчеркнул, что это будет не ГУЛАГ, а "новые достойные условия".

"Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату", – рассказал Калашников.

Директор ФСИН обратился к омбудсменам с просьбой "поднять эту тему" в каждом регионе.

Число заключенных в России к 2021 году сократилось до 483 тысяч человек с более чем 860 тысяч человек в 2010 году.

Ранее директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предлагает ограничивать освещение информации о лицах, совершивших массовые убийства. С таким предложением он обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.