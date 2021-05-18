Юрист рассказал, что грозит отправляющим ложные сообщения о терактах в школах

Школу № 67 в Казани эвакуировали после письма неизвестного о том, что он является "сообщником" Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии № 175. Это уже не первое ложное сообщение о теракте в школе после массового убийства в Казани. Какие мотивы у тех, кто отправляет фейковые угрозы и что за это может грозить – в материале Москвы 24.
Угроза после трагедии
Ученики и преподаватели школы № 67 в Казани были эвакуированы после того, как на почту школы утром пришло письмо с угрозами. Неизвестный представился в письме "сообщником" Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии № 175. Об этом сообщил заведующий сектором по связям с общественностью управления образования Казани Тагир Валиди.
В письме злоумышленник угрожает тем, что в школу придет "знакомый вам ученик" и повторит сделанное Галявиевым в еще больших масштабах. "Не думайте, что этот случай единичный, ваша школа следующая, к вам придет знакомый вам ученик, но жертв, он постарается, чтобы было намного больше! Та школа тоже получала такое письмо-предупреждение, но на него, к сожалению, или к счастью, никто не обратил внимания", – приводит строки из письма злоумышленника телеграм-канал Life Shot.
После получения сообщения в школе № 67 немедленно были приняты меры безопасности, эвакуированы 359 школьников и 27 сотрудников учебного заведения. В пресс-службе мэрии Казани заявили, что сотрудники правоохранительных органов проверили школу, вызов оказался ложным.
Мэр Казани Ильсур Метшин призвал оперативно расследовать все ложные вызовы о минировании школ.
Ранее премьер-министр Мишустин заявил о необходимости принимать меры, чтобы не допустить повторения произошедшего в Казани. Он сообщил, что в России утвердили проект об антитеррористической защите детских лагерей и баз отдыха. Кроме того, правительство разработает единые требования по обеспечению безопасности во всех российских школах.
Заведомо ложные сообщения
После трагедии в казанской школе это уже не первый случай, когда поступают угрозы учебным заведениям в стране. В Москве 16-летний Матвей рассказал своей подруге, что собирается прийти в школу и устроить массовый расстрел людей. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot. Девочка испугалась и рассказала обо всем маме, которая вызвала полицию.
При обыске в квартире Матвея правоохранители обнаружили пневматическое оружие (автомат и пистолет), револьвер, а также пустой тубус от ручного противотанкового гранатомета. При этом сам юноша сообщил сотрудникам полиции, что просто пошутил и ничего подобного совершать не собирался. Теперь Матвей пишет гневные сообщения тем, кто его оклеветал, и требует выдать имена и фамилии всех распространителей "ложной информации".
Ранее в соцсетях фейковое сообщение о готовящемся вооруженном нападении на школу распространил житель Крыма. Мужчина объяснил, что таким образом хотел проверить, насколько оперативно работают специальные службы.
Мужчина задержан и признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте.
Наказание за угрозы
Член Московской коллегии адвокатов Ринат Мещеров сообщил Москве 24, что за ложные сообщения о террористическом акте и угрозы в адрес школы злоумышленник может быть привлечен к ответственности.
Мещеров подчеркнул, что для привлечения человека к ответственности по этой статье необходимо доказать, что сообщение было заведомо ложным. "То есть человек знает, что никакого террористического акта не планируется. Он совершает указанный поступок из хулиганских побуждений", – сообщил эксперт.
Также юрист добавил, что если человек, угрожающий школе, действительно является сообщником совершившего преступление, то дело уже будет рассматриваться в отношении организованной преступной группы. И если причастность человека, написавшего угрозы, будет доказана, то он будет осужден в том числе и за преступление, которое совершил его сообщник.