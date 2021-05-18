Юрист рассказал, что грозит отправляющим ложные сообщения о терактах в школах

Школу № 67 в Казани эвакуировали после письма неизвестного о том, что он является "сообщником" Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии № 175. Это уже не первое ложное сообщение о теракте в школе после массового убийства в Казани. Какие мотивы у тех, кто отправляет фейковые угрозы и что за это может грозить – в материале Москвы 24.

Угроза после трагедии

Фото: телеграм-канал Mash Iptash

Ученики и преподаватели школы № 67 в Казани были эвакуированы после того, как на почту школы утром пришло письмо с угрозами. Неизвестный представился в письме "сообщником" Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии № 175. Об этом сообщил заведующий сектором по связям с общественностью управления образования Казани Тагир Валиди.





Тагир Валиди заведующий сектором по связям с общественностью управления образования Казани На почту школы сегодня до уроков пришло письмо (от "сообщника"), его прочитали, как начался рабочий день. Сразу же были приняты все меры, которые полагаются, была произведена эвакуация детей, было сообщено в правоохранительные органы.

В письме злоумышленник угрожает тем, что в школу придет "знакомый вам ученик" и повторит сделанное Галявиевым в еще больших масштабах. "Не думайте, что этот случай единичный, ваша школа следующая, к вам придет знакомый вам ученик, но жертв, он постарается, чтобы было намного больше! Та школа тоже получала такое письмо-предупреждение, но на него, к сожалению, или к счастью, никто не обратил внимания", – приводит строки из письма злоумышленника телеграм-канал Life Shot.

После получения сообщения в школе № 67 немедленно были приняты меры безопасности, эвакуированы 359 школьников и 27 сотрудников учебного заведения. В пресс-службе мэрии Казани заявили, что сотрудники правоохранительных органов проверили школу, вызов оказался ложным.

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал оперативно расследовать все ложные вызовы о минировании школ.

Ранее премьер-министр Мишустин заявил о необходимости принимать меры, чтобы не допустить повторения произошедшего в Казани. Он сообщил, что в России утвердили проект об антитеррористической защите детских лагерей и баз отдыха. Кроме того, правительство разработает единые требования по обеспечению безопасности во всех российских школах.

Заведомо ложные сообщения

После трагедии в казанской школе это уже не первый случай, когда поступают угрозы учебным заведениям в стране. В Москве 16-летний Матвей рассказал своей подруге, что собирается прийти в школу и устроить массовый расстрел людей. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot. Девочка испугалась и рассказала обо всем маме, которая вызвала полицию.

При обыске в квартире Матвея правоохранители обнаружили пневматическое оружие (автомат и пистолет), револьвер, а также пустой тубус от ручного противотанкового гранатомета. При этом сам юноша сообщил сотрудникам полиции, что просто пошутил и ничего подобного совершать не собирался. Теперь Матвей пишет гневные сообщения тем, кто его оклеветал, и требует выдать имена и фамилии всех распространителей "ложной информации".

Ранее в соцсетях фейковое сообщение о готовящемся вооруженном нападении на школу распространил житель Крыма. Мужчина объяснил, что таким образом хотел проверить, насколько оперативно работают специальные службы.





житель Крыма, распространивший ложную информацию о нападении на школу в соцсетях Я хотел проверить реакцию, как отреагирует админсообщество и как вычислят человека. Я не верил, что реально вычислят, а оказалось да, действительно, возможно. Приехали очень быстро, задержали.

Мужчина задержан и признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте.

Наказание за угрозы

Член Московской коллегии адвокатов Ринат Мещеров сообщил Москве 24, что за ложные сообщения о террористическом акте и угрозы в адрес школы злоумышленник может быть привлечен к ответственности.





Ринат Мещеров член Московской коллегии адвокатов Здесь усматривается состав преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, а именно части 2 этой статьи – деяние, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры, к которой относится школа. Наказание предусматривается на срок от 3 до 5 лет лишения свободы.

Мещеров подчеркнул, что для привлечения человека к ответственности по этой статье необходимо доказать, что сообщение было заведомо ложным. "То есть человек знает, что никакого террористического акта не планируется. Он совершает указанный поступок из хулиганских побуждений", – сообщил эксперт.

Также юрист добавил, что если человек, угрожающий школе, действительно является сообщником совершившего преступление, то дело уже будет рассматриваться в отношении организованной преступной группы. И если причастность человека, написавшего угрозы, будет доказана, то он будет осужден в том числе и за преступление, которое совершил его сообщник.