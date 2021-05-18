В Казани эвакуировали школу после письма якобы от злоумышленника

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В Казани эвакуировали учеников и преподавателей школы № 67 после письма от злоумышленника, заявившего, что он является сообщником напавшего на гимназию № 175 Ильназа Галявиева, сообщил заведующий сектором по связям с общественностью управления образования Казани Тагир Валиди.

"На почту школы сегодня до уроков пришло письмо (от "сообщника"), его прочитали, как начался рабочий день. Сразу же были приняты все меры, которые полагаются, была произведена эвакуация детей, было сообщено в правоохранительные органы", – приводит слова Валиди ТАСС.

Как уточняется, всего было эвакуировано 359 школьников и 27 сотрудников учебного заведения.

В пресс-службе мэрии агентству сообщили, что сотрудники правоохранительных органов проверили школу, вызов оказался ложным.

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал оперативно расследовать все ложные вызовы о минировании школ.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России утвердили проект об антитеррористической защите детских лагерей и баз отдыха. Также правительство разработает единые требования по обеспечению безопасности во всех школах страны. Мишустин заявил о необходимости принимать меры, чтобы не допустить повторения произошедшего в Казани.

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.

Владимир Путин назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской школе. Он отметил, что данная трагедия потрясла всех, и добавил, что с Татарстаном вся Россия.