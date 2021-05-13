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Владимир Путин назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской школе. Он отметил, что данная трагедия потрясла всех и добавил, что с Татарстаном вся Россия.

"Мы начнем с трагедии, которая недавно произошла в Казани. Как вы знаете, два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии", – сказал он, открывая совещание с правительством.

Глава государства сообщил, что семьи, пострадавшие в ЧП в Казани, получат всю необходимую помощь. Путин отметил, что сейчас главная задача заключается в борьбе за жизни самих пострадавших, для этого будут использованы все медицинские возможности.

"Подчеркну: безусловно, используем все возможности нашего здравоохранения, включая ведущие клиники. Уже привлекли здесь лучших хирургов, врачей других специальностей, современное оборудование, лекарства", – сказал он.

По словам президента, он все дни после случившегося находится в контакте с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Сразу после поступления информации о трагедии были даны поручения правительству РФ, а также руководителям Минздрава, Минпросвещения, МЧС, правоохранительным органам, в том числе по оперативному выезду на место.

Путин попросил участников совещания почтить минутой молчания память погибших.

"В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия", – отметил он.

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.