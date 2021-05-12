Обвиняемый в нападении на казанскую школу арестован

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Обвиняемый в нападении на казанскую школу Ильназ Галявиев арестован на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

"Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 11 июля 2021 года", – огласил решение судья.

По мнению суда, оставшись на свободе, Галявиев может продолжить совершать противоправные действия.

Сам обвиняемый выслушал решение молча и не изменился в лице, когда узнал о заключении под стражу. Он полностью признал вину и ранее заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.

В суде молодой человек сообщил об отсутствии тяжелых заболеваний. Однако официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее рассказала, что в 2020 году Галявиеву был поставлен диагноз, связанный с заболеванием головного мозга.

Трагедия произошла во вторник утром в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и работник школы.

В Казани похоронили погибших в результате стрельбы в школе

Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.