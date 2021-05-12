Устроивший стрельбу в казанской школе признал вину

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Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев признался в совершенном им преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

"Ему предъявлено обвинение (в преступлении, предусмотренном статьей 105 УК РФ), вину в совершении которого он признал полностью", – уточнил следователь.

Обвиняемого попросили заключить под стражу на 2 месяца.

Галявиев заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста на этот срок.

Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани.

"Находясь на первом этаже здания гимназии № 175, (Галявиев. – Прим. ред.) установил около входа в кабинет английского языка самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами", – уточнил следователь.

Также Галявиев произвел не менее 17 выстрелов при нападении на персонал и школьников. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.