Устроивший стрельбу в казанской школе признал вину

18:16
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев признался в совершенном им преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
"Ему предъявлено обвинение (в преступлении, предусмотренном статьей 105 УК РФ), вину в совершении которого он признал полностью", – уточнил следователь.
Обвиняемого попросили заключить под стражу на 2 месяца.
Галявиев заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста на этот срок.
Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани.
"Находясь на первом этаже здания гимназии № 175, (Галявиев. – Прим. ред.) установил около входа в кабинет английского языка самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами", – уточнил следователь.
Также Галявиев произвел не менее 17 выстрелов при нападении на персонал и школьников. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.
Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.
Девятерых пострадавших при стрельбе в Казани продолжат лечение в московских клиниках
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: