Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

18:16

Устроивший стрельбу в казанской школе признал вину

суды происшествия

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев признался в совершенном им преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

"Ему предъявлено обвинение (в преступлении, предусмотренном статьей 105 УК РФ), вину в совершении которого он признал полностью", – уточнил следователь.

Обвиняемого попросили заключить под стражу на 2 месяца.

Галявиев заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста на этот срок.

Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани.

"Находясь на первом этаже здания гимназии № 175, (Галявиев. – Прим. ред.) установил около входа в кабинет английского языка самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами", – уточнил следователь.

Также Галявиев произвел не менее 17 выстрелов при нападении на персонал и школьников. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Девятерых пострадавших при стрельбе в Казани продолжат лечение в московских клиниках

Читайте также

Сюжет: Стрельба в школе в Казани

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать