Министр образования Татарстана попросил прощения у погибшей учительницы

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Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на похоронах учительницы младших классов, погибшей при нападении на школу в Казани, попросил прощения за случившееся, сообщает РИА Новости.

Похороны погибших прошли 12 мая. Погибшей учительнице Венере Айзатовой было 55 лет.

"Трудно говорить. Учитель с большой буквы, столько поколений она учила, сколько выпускников. Она любила детей, она любила коллектив. Прекрасный учитель начальных классов, общественный деятель. Что произошло вчера, описать невозможно, вписать в нормальную человеческую логику невозможно. Простите нас, Венера Султангереевна", – сказал Хадиуллин.

Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, ранее он учился в подвергшейся атаке школе. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева уточнила, что в местных больницах находятся 23 человека, которые пострадали в результате стрельбы. Из них 20 детей и 3 взрослых.