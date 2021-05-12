Число пострадавших при стрельбе в казанской школе выросло до 23

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Число пострадавших при стрельбе в казанской гимназии № 175 выросло до 23 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева уточнила, что в местных больницах находятся 23 человека, которые пострадали в результате стрельбы. Из них 20 детей и 3 взрослых.

Врачи оценивают состояние всех пациентов как стабильное.

Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, по предварительным данным, ранее он учился в подвергшейся атаке школе.

По данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и работник школы. Похороны погибших состоятся 12 мая.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

