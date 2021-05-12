Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе

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Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что к утру среды состояние 18 детей и троих взрослых, пострадавших при стрельбе в казанской школе, не изменилось, пишет РИА Новости.

"Состояние пострадавших без изменений", – сказала она.

Как ранее сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, после происшествия в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана доставили 18 детей, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом.

У восьмерых пострадавших огнестрельные ранения, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла или при эвакуации из здания. Также трое взрослых, пострадавших при стрельбе, находятся в двух казанских больницах.

Из Москвы для работы с пострадавшими в Казань прибыли 39 человек, в том числе специалисты из федеральных клиник: анестезиологи, реаниматологи, хирурги, нейрохирурги, психиатры, а также специалисты Центроспаса и психологи.

Во вторник утром в гимназии № 175 в Казани произошла стрельба. По данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и работник школы. После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Пострадал 21 человек.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.