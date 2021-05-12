Омбудсмен рассказала о семье стрелявшего в школе в Казани

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец рассказала о семье молодого человека, устроившего стрельбу в гимназии в Казани.

По информации омбудсмена, стрелявший жил в благополучной семье с финансовой точки зрения. Молодой человек учился в престижном вузе, родители имели возможность оплачивать обучение.

"Он не так давно съехал от родителей, на что-то как-то жил в отдельном жилье", – объяснила Волынец в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

Она отметила, что у ребенка не было контакта с родителями на уровне личных отношений. Серьезный конфликт привел к тому, что молодой человек съехал от родителей.

Волынец выразила мнение, что причиной произошедшего в глобальном смысле стало отсутствие государственной идеологии.

"Пока не будет госидеологии, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в Советском Союзе, причем эта занятость должна обеспечиваться государством", – сказала омбудсмен.

Эксперт пояснила, что в текущей ситуации не каждая семья сможет оплатить различные кружки в случае, если ребенок захочет их посещать.

"Если мы сейчас кардинально не изменим нашу систему, то к сожалению, (подобная. – Прим. ред.) ситуация будет повторяться", – выразила мнение Волынец.

Трагедия произошла во вторник утром в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и работник школы. После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Пострадал 21 человек.

Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.

