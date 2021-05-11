На базе ГУ МЧС Татарстана открыт телефон горячей линии после стрельбы в школе Казани

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Главное управление МЧС России по Татарстану открыло телефон горячей линии для оказания психологической помощи после стрельбы в школе в Казани.

Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67. На месте работают психологи Центра экстренной психологической помощи, их количество увеличат за счет соседних регионов.

Ранее сообщалось, что четыре мальчика и три девочки стали жертвами стрельбы в школе в Казани. 16 человек находятся в больнице. Речь идет о 12 детях и 4 взрослых.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что семьям погибших и пострадавшим при стрельбе окажут помощь, и подтвердил, что один из стрелков задержан. Ему 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. МВД сообщает, что после задержания напавшего на школу в Казани в здании продолжаются оперативные действия.