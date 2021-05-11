11:13
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Четыре мальчика и три девочки стали жертвами стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
16 человек находятся в больнице. Речь идет о 12 детях и 4 взрослых.
"Мы потеряли семерых детей. Ученики восьмого класса – четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. Сейчас 12 детей и 4 взрослых находятся в госпитале", – рассказал он телеканалу "Россия 1".
Глава республики заявил, что семьям погибших и пострадавшим при стрельбе окажут помощь.
Президент также сообщил, что стрелок задержан. Ему 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили.
После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. МВД сообщает, что после задержания напавшего на школу в Казани в здании продолжаются оперативные действия.
13 человек госпитализировали после стрельбы в школе в Казани
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