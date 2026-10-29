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29 октября, 12:21

Общество

В РФ за 4 дня создали тест-систему к неизвестному ранее патогену

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские специалисты разработали тест-систему к ранее неизвестному патогену за четверо суток. Сейчас ее тестирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), рассказал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на форуме "Россия – Африка".

"Сразу поехали в Уганду и тут же его (тест – Прим. ред.) отрепетировали, проверили на реальных клинических образцах", – сказал Акимкин.

По его словам, после проверки разработку немного модифицировали. Специалисты надеются, что будет получен положительный результат.

Акимкин также подчеркнул, что сотрудники института работают практически по всем патогенам и могут в кратчайшие сроки создать тест-систему к любому из них.

Ранее сообщалось, что вспышка лихорадки Эбола охватывает все новые территории, а ее течение усложняется. Это связано с ростом числа заболевших в Кении, распространением инфекции на новую, восьмую по счету провинцию в ДРК и подтверждением первого случая в Нигерии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство передало тест-системы для идентификации возбудителя Эболы всем государствам, которые граничат с ДРК. При этом служба делится такими наборами при возникновении любой ситуации.

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