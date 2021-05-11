В колледже рассказали об устроившем стрельбу в казанской школе

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Стрелявший в школе в Казани учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности, сообщает РИА Новости.

В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

По данным главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, нападавшего зовут Ильназ Г., разрешение на гладкоствольное ружье он получил 28 апреля. По его словам, Ильназ с января не появлялся в учебном заведении, не явился на экзамены и защиту производственной практики.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Трагедия произошла во вторник утром в гимназии № 175. По последним данным, семь детей и учительница погибли при стрельбе в школе в Казани. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.

