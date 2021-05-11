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Семь детей и учительница погибли при стрельбе в школе в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

"Еще учительница погибшая (итого восемь) и плюс четверо пострадавших (итого 20)", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее прибывший на место трагедии глава республики Рустам Минниханов заявил, что погибли семь детей – четыре мальчика и три девочки. При этом, по данным министерства здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации. Семьям погибших и пострадавшим при стрельбе окажут помощь.

Минниханов также сообщил, что нападавший задержан. Ему 19 лет, оружие на нем официально зарегистрировано. Других пособников пока не определили.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции.

Мэрия Казани сообщила, что после инцидента во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности. Также власти опровергли информацию о том, что в еще одном учебном заведении города произошла стрельба.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.

12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

