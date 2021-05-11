Появились кадры из школы в Казани, где произошла стрельба

Видео: телеграм-канал Baza

В Сети появилось видео с места стрельбы в Казани. На кадрах видны последствия произошедшего – сломанная мебель, поврежденные коридор и школьные классы.

По данным правоохранительных органов, стрельбу в учебном учреждении устроили двое неизвестных подростков. Несколько детей выпрыгнули с третьего этажа, спасаясь от злоумышленников.

Полицейские задержали одного из злоумышленников, устроивших стрельбу. По предварительным данным, второй стрелок ликвидирован.

Четыре мальчика и три девочки стали жертвами стрельбы. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов, который прибыл на место ЧП.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции.

Мэрия Казани сообщила, что после инцидента во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности. Также власти опровергли информацию о том, что в еще одном учебном заведении города произошла стрельба.