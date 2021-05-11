Второй участник нападения на школу в Казани ликвидирован – СМИ

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Второй участник нападения на школу в Казани ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"По предварительным данным, второй напавший на школу в Казани, который оставался в здании, ликвидирован", – говорится в сообщении.

Первый стрелок был задержан правоохранителями.

Стрельба в одной из школ Казани произошла во вторник утром. По данным сотрудников полиции, в здание ворвались двое неизвестных. По данному факту прокуратура республики организовала проверку.

Четыре мальчика и три девочки стали жертвами стрельбы. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.