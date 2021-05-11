СК возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в школе в Казани

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

"По факту нападения на гимназию № 175, в результате которого погибли люди, следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", – сказала она.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

По последним данным, семь детей и учительница погибли при стрельбе в школе в Казани. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.

Глава республики Рустам Минниханов сообщил, что нападавший задержан. Ему 19 лет, оружие на нем официально зарегистрировано. Других пособников пока не определили.

В Сети опубликовали видео с места стрельбы. На кадрах видны последствия произошедшего – сломанная мебель, поврежденные коридор и школьные классы.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.

