Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани

Рядом с зданием представительства Татарстана в Москве появился стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в школе в Казани, куда люди несут цветы и игрушки. Цветы возложила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что трудно подобрать слова утешения и невозможно представить горе тех, кто потерял своих детей. Матвиенко добавила, что преступники должны понести суровое наказание, а власть и общество вынести уроки из произошедшей трагедии.

Еще один стихийный мемориал москвичи устроили у памятника татарскому поэту Мусе Джалилю. Там стоит фотография свечи с надписью "Казань" 11.05.2021.

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