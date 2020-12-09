В районе прорыва трубы на юге столицы организовали подачу тепла

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Подача тепла горожанам, проживающим в районе прорыва трубы с горячей водой, организована по резервной тепломагистрали. Специалисты компании МОЭК устраняют утечку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

"В настоящее время аварийные службы находятся на месте, данный участок отключен. Подача тепла абонентам была оперативно организована по резервной магистрали", – говорится в сообщении.

Специалисты обнаружили повреждение тепловой сети, его оперативно огородили.

Инцидент произошел на улице Теплый Cтан, дом 15.

На месте прорыва из-под земли бил фонтан с кипятком, высота которого достигала трех метров. В районе аварии перекрыто движение.

