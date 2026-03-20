Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:54

Политика

Власти ОАЭ заявили об уничтожении группировки, связанной с Ираном и "Хезболлой"

Власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили о ликвидации террористической сети, которая финансировалась и управлялась ливанским шиитским движением "Хезболла" и Ираном. Об этом сообщает издание WAM со ссылкой на аппарат госбезопасности ОАЭ.

"Сеть действовала на территории страны под вымышленным коммерческим прикрытием и стремилась проникнуть в национальную экономику и реализовать внешние схемы, угрожающие финансовой стабильности страны", – говорится в сообщении.

Члены группировки были арестованы. Их обвиняют в "подрыве экономики, финансировании терроризма, отмывании средств и создании угрозы нацбезопасности".

Ранее Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции атаковали базы США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Удары наносились с помощью ракет и беспилотников.

Саудовская Аравия и прочие страны Персидского залива выразили готовность ответить эскалацией на любую эскалацию напряженности со стороны Ирана. Глава саудовского МИД Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что Тегеран использует шантаж для достижения своих политических целей.

Эскалация конфликта произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика