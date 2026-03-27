27 марта, 10:28

Минздрав РФ: более 5 чашек кофе в день снижает шансы наступления беременности

Шансы забеременеть уменьшаются в 1,45 раза в случае, если человек выпивает свыше 5 чашек кофе (500 миллиграммов) в день. Это следует из методических рекомендаций по диспансеризации граждан репродуктивного возраста, которые были утверждены Минздравом РФ в феврале 2026 года, передает РИА Новости.

Ранее ведомство призвало информировать здоровых россиянок об оптимальном возрасте для беременности и рождения ребенка, который составляет от 18 до 35 лет. Согласно соответствующему документу, женщинам, у которых не выявлено хронических гинекологических заболеваний и отсутствуют факторы риска их развития, следует давать рекомендации по здоровому образу жизни и планированию семьи.

В рекомендациях подчеркивается необходимость правильного и регулярного питания. Ежедневный рацион должен быть сбалансированным, содержать достаточное количество белков, витаминов и микроэлементов. Кроме того, женщинам рекомендовано вести активный образ жизни и соблюдать режим сна и бодрствования.

Особое внимание в документе уделено отказу от психоактивных веществ. Противопоказаны курение, включая пассивное, употребление алкоголя и наркотиков. Эти вещества оказывают токсическое действие, повышают риск заболеваний, в том числе репродуктивной системы, и могут приводить к бесплодию.

Минтруд РФ предложил разрешить беременным женщинам работать дистанционно

Читайте также


общество

Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

