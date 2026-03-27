Минздрав РФ: более 5 чашек кофе в день снижает шансы наступления беременности

Шансы забеременеть уменьшаются в 1,45 раза в случае, если человек выпивает свыше 5 чашек кофе (500 миллиграммов) в день. Это следует из методических рекомендаций по диспансеризации граждан репродуктивного возраста, которые были утверждены Минздравом РФ в феврале 2026 года, передает РИА Новости.

Ранее ведомство призвало информировать здоровых россиянок об оптимальном возрасте для беременности и рождения ребенка, который составляет от 18 до 35 лет. Согласно соответствующему документу, женщинам, у которых не выявлено хронических гинекологических заболеваний и отсутствуют факторы риска их развития, следует давать рекомендации по здоровому образу жизни и планированию семьи.

В рекомендациях подчеркивается необходимость правильного и регулярного питания. Ежедневный рацион должен быть сбалансированным, содержать достаточное количество белков, витаминов и микроэлементов. Кроме того, женщинам рекомендовано вести активный образ жизни и соблюдать режим сна и бодрствования.

Особое внимание в документе уделено отказу от психоактивных веществ. Противопоказаны курение, включая пассивное, употребление алкоголя и наркотиков. Эти вещества оказывают токсическое действие, повышают риск заболеваний, в том числе репродуктивной системы, и могут приводить к бесплодию.

