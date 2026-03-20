Минздрав РФ определил возраст репродуктивного здоровья мужчин

Репродуктивный возраст мужчин в России охватывает период с 18 до 49 лет. Об этом свидетельствуют методические рекомендации по диспансеризации мужчин и женщин, утвержденные Минздравом в феврале 2026 года.

Согласно документу, мужчины сохраняют физиологическую способность к зачатию в любом возрасте после полового созревания, однако эффективный результат с каждым годом уменьшается.

В частности, вероятность рождения живого ребенка у мужчин старше 35 лет вдвое ниже по сравнению с более молодыми отцами, даже при использовании метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Более того, дети от возрастных отцов чаще имеют худшие показатели здоровья.

Вместе с тем в рекомендации уточняется, что мужское бесплодие в основном диагностируется у граждан, которые не испытывают явных проблем с репродуктивной системой.

"Поэтому проведение активной и многоступенчатой профилактической работы со стороны системы здравоохранения имеет важное значение", – отмечается в тексте.

Данные рекомендации также включают в себя обязательное информирование здоровых россиянок об оптимальном возрасте для беременности и рождения ребенка, который составляет от 18 до 35 лет.

В частности, женщинам, у которых не выявлено хронических гинекологических заболеваний и отсутствуют факторы риска их развития, следует давать наставление по здоровому образу жизни и планированию семьи.

Например, в документе подчеркивается важность правильного и регулярного питания, ведения активного образа жизни, соблюдения режима сна и бодрствования. Также особое внимание уделяется отказу от психоактивных веществ.

