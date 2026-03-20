20 марта, 11:20

Общество

Минздрав РФ определил возраст репродуктивного здоровья мужчин

Репродуктивный возраст мужчин в России охватывает период с 18 до 49 лет. Об этом свидетельствуют методические рекомендации по диспансеризации мужчин и женщин, утвержденные Минздравом в феврале 2026 года.

Согласно документу, мужчины сохраняют физиологическую способность к зачатию в любом возрасте после полового созревания, однако эффективный результат с каждым годом уменьшается.

В частности, вероятность рождения живого ребенка у мужчин старше 35 лет вдвое ниже по сравнению с более молодыми отцами, даже при использовании метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Более того, дети от возрастных отцов чаще имеют худшие показатели здоровья.

Вместе с тем в рекомендации уточняется, что мужское бесплодие в основном диагностируется у граждан, которые не испытывают явных проблем с репродуктивной системой.

"Поэтому проведение активной и многоступенчатой профилактической работы со стороны системы здравоохранения имеет важное значение", – отмечается в тексте.

Данные рекомендации также включают в себя обязательное информирование здоровых россиянок об оптимальном возрасте для беременности и рождения ребенка, который составляет от 18 до 35 лет.

В частности, женщинам, у которых не выявлено хронических гинекологических заболеваний и отсутствуют факторы риска их развития, следует давать наставление по здоровому образу жизни и планированию семьи.

Например, в документе подчеркивается важность правильного и регулярного питания, ведения активного образа жизни, соблюдения режима сна и бодрствования. Также особое внимание уделяется отказу от психоактивных веществ.

В Госдуме предложили ввести два обязательных послеродовых медосмотра для мам

Читайте также


общество

Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

