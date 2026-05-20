20 мая, 16:48

Артемий Лебедев рассказал, что ему отказали в шенгене из-за Польши

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев сообщил, что ему отказали в получении шенгенской визы. Об этом он рассказал в своем новом видео, которое вышло в соцсети в "ВКонтакте".

Лебедев пояснил, что подавал документы через посольство Греции и получил отказ. Среди причин упоминалось решение польских властей не пускать дизайнера на территорию государства.

"Поскольку Польша является частью Шенгенской зоны, то, соответственно, всем другим странам Шенгенской зоны запрещено мне выдавать шенгенскую визу по просьбе поляков. Бобр курва", – заявил Лебедев.

Ранее стало известно о том, что россиянам станет сложнее оформлять шенгенскую визу от Италии. Теперь для подачи документов нужно будет присутствовать лично в визовом центре, а также иметь с собой паспорт и подтвержденную онлайн-запись, уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

