20 мая, 16:38

Культура

Книги о Егоре Летове будут маркировать в РФ

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Книги, посвященные творчеству и биографии лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, попали в список произведений, которые должны быть промаркированы в связи с упоминаниями запрещенных веществ. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об изданиях с интервью и воспоминаниями музыканта: "Егор Летов: Калейдоскоп. Прямая речь, интервью, монологи", "Егор Летов: Сияние" и "Егор Летов: Моя оборона. Архивные фотографии, документы, рукописи".

Данные произведения были написаны Алексеем Колобовым, а выпущены "Издательством АСТ".

Ранее сервис "Литрес" объяснил ошибкой появление предупреждающих плашек о вреде наркотиков на детских книгах, опубликованных до 1990 года. Речь идет про "Крокодила Гену и Чебурашку", "Трех поросят" и "Волшебника Изумрудного города".

Как объяснили представители ресурса, в большинстве случаев маркировка добавлялась на основании метаданных, переданных правообладателями. Сейчас некорректные плашки удаляются, так как данные произведения не подпадают под действие закона о маркировке контента с упоминанием наркотических средств.

