Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 16:18

Транспорт

Трамваи перестанут ходить в Строгине по выходным с 23 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трамваи не будут ходить в Строгине по выходным дням с 23 мая. Об этом сообщил столичный Дептранс в МАХ.

В частности, не будут курсировать трамваи № 10, 15, 21. Маршруты № 30 и 31 объединят в единый № 30+31: он проследует от остановки "Михалково" (МЦК Коптево) через станции метро "Войковская" и "Щукинская" до проспекта Маршала Жукова.

Вместо трамваев в Строгино запустят автобусы № 010 от улицы Кулакова до метро "Щукинская" и № 021 от Таллинской улицы до метро "Щукинская".

Фото: МАХ/"Дептранс. Оперативно"

При этом в будни трамваи продолжат ходить по обычным маршрутам без изменений.

Как пояснил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, на Строгинском мосту начинается капитальный ремонт путей. Основные работы будут проводиться без полного закрытия движения, ограничения вводятся только в субботу и воскресенье для подключения временных путей к действующему участку.

"Затем специалисты Московского метрополитена начнут обновлять пути на мосту без изменений в работе маршрутов", – пояснил Ликсутов.

Вместе с тем в столице будут открыты два трамвайных маршрута. Они появятся в районе Ивановское после завершения строительства новой трамвайной линии. Проект станет крупнейшим проектом за последние 40 лет. Он позволит жителям добираться до станции метро "Шоссе Энтузиастов" на 40% быстрее.

Читайте также


транспортгород

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика