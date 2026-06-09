Психолог Самбурский поддержал идею "учебного отпуска" для школьников

Мини-отпуск для школьников во время учебного года стали активно вводить в Японии, сообщили СМИ. Насколько это целесообразно и как влияет на уровень образования ребенка, разбиралась Москва 24.

Небольшая передышка

Систему под названием "Учебный отпуск", позволяющий детям не посещать школу в будни и проводить время с семьей, ввели 15 муниципалитетов в японской префектуре Окинава, сообщило издание The Japan Times.

Впервые идея была реализована в префектуре Айти в 2023 году, где школьникам позволили брать до трех дней в год. На Окинаве первым муниципалитетом, перенявшим эту идею в 2024 учебном году, стал поселок Замами, а за ним последовали и другие, например город Такетоми, который ввел программу в апреле 2026-го, разрешил уходить детям в отпуск до пяти дней.

В целом на сегодняшний день на Окинаве программа внедрена в средних образовательных учреждениях и школах для детей с особыми потребностями. Причем распространению инициативы, по мнению журналистов, посодействовали родители, которые пожаловались на трудности при планировании семейных каникул.

Однако некоторые взрослые выразили обеспокоенность введенной программой, поскольку одни не могут уехать в такой отпуск в связи с финансовыми трудностями, а другие не понимают организационных моментов. В частности, как школьники-отпускники будут наверстывать упущенное и не ляжет ли это бремя на учителей, которые и без того перегружены.

Тем не менее система оказалась полезной в том числе для семей, чьи дети активно участвуют во внеклассных мероприятиях. Из-за них родителям бывает сложно спланировать отпуск, поскольку на выходных дети заняты. В частности, Тацуюки Асато с семьей смогли воспользоваться программой в январе и в будни отправиться в поездку.





Тацуюки Асато родитель ученика Мой старший сын играет в бейсбольной команде средней школы, и выходные всегда заполнены играми и тренировками. Благодаря программе "Учебный отпуск" я наконец-то смог взять оплачиваемые выходные дни на работе.

Еще одна опрошенная японка, 47-летняя Козуэ Алисеа, отметила, что программа дала ее семье возможность проводить больше времени вместе, указало издание.

Позитивные изменения

Говоря о том, актуальна ли подобная практика для России, председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков отметил, что в некоторых учебных заведениях ребенок может находиться дома без справки до трех дней.

"Возможно, в Японии с этим вопросом все очень строго, и пропуск даже одного дня сразу вызывает реакцию со стороны школы", – предположил эксперт в разговоре с Москвой 24.

По его словам, в РФ педагог может проставить причину отсутствия в журнале, если ребенка нет в течение трех дней. Например, "н/у" (неуважительная причина) или по "семейным обстоятельствам". Кроме того, родители обычно предупреждают учителя об отсутствии ребенка, передав записку. Поэтому в России подобная практика вполне себе существует.





Дмитрий Казаков председатель профсоюза "Учитель" Что касается пользы мини-отпусков, они могут повлиять на детей позитивно. Например, нередко плохое самочувствие ребенка связано не с ухудшением физического здоровья, а с эмоциональным состоянием. Учеба и жизнь в целом иногда требуют небольшого перерыва.

Однако эксперт отметил, что в таком вопросе нужно соблюдать здравый рассудок. Если ребенок уходит в такой отпуск пару раз в год, это вполне применимо. Однако есть дети, которые пропускают занятия часто. С этим можно бороться только с помощью воспитательной работы и объяснений, что образование – это ценно и важно.

"При этом мини-отпуск серьезно не влияет на успеваемость, если он происходит пару раз в год. Конечно, иногда объясняют новые темы, и ребенку нужно будет наверстывать, но если ученик не имеет проблем с успеваемостью, то спокойно со всем справится. Однако постоянные и систематические пропуски приведут к проблемам", – подчеркнул Казаков.

В свою очередь, клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Москвой 24 поддержал идею "учебного отпуска" для школьников.

"Главное – воспринимать его не как поблажку, а как формат семейного восстановления, обучение живому контакту. Это необходимо для смены обстановки и появления совместного опыта", – объяснил эксперт.

Он добавил, что самое главное – погрузиться во взаимодействие друг с другом, поскольку в обычной жизни родители часто приходят домой вечером уставшие и раздраженные. Взрослые могут сидеть с ребенком и помогать делать домашнюю работу, но при этом ментально находиться не с ним. Получается, что с психологической точки зрения люди разбегаются.





Станислав Самбурский клинический психолог Возможность провести время вместе необходима для укрепления привязанности: таким образом родители транслируют детям понимание, что они важны. Для ребенка это действительно ценно, а любое путешествие запоминается возможностью вырваться из привычной рутины.

Однако важно не превратить каникулы вне плана в "халяву". Ребенок не должен почувствовать, что учеба – условная вещь: захотел – пришел, захотел – нет. Мини-отпуск нужен для поддержки ментального здоровья, а не ухода от напряжения (например, в связи с предстоящим экзаменом). В противном случае в психике станет закрепляться избегающее поведение, указал Самбурский.

