Пакистан нанес новые удары по Афганистану

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Армия Пакистана нанесла новые удары по трем провинциям Афганистана, в результате чего погибли 13 человек, в том числе 11 детей. Об этом заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Муджахид в соцсети X.

Кроме того, еще 14 человек получили различные ранения. По словам Муджахида, удары наносились по домам мирных жителей в провинциях Кунар, Хост и Пактика. Власти Афганистана решительно осудили данный акт агрессии, назвав его гуманитарным преступлением.

Конфликт на афгано-пакистанской границе обострился 26 февраля. Боевые действия начались в 6 приграничных зонах и в районе линии Дюранда. Пакистанская авиация нанесла удары по военной инфраструктуре Афганистана, в ответ силы страны начали контрнаступление в восточных провинциях.

27 февраля бои продолжились. В частности, был нанесен удар по военной базе пакистанской армии в районе Наушера.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале войны с Афганистаном, обвинив соседнюю страну в "экспорте терроризма".

В марте Афганистан объявил о временном прекращении военных действий против Пакистана. Решение было принято в связи с приближавшимся праздником Ид аль-Фитр, а также по просьбе стран-посредников – Саудовской Аравии, Катара и Турции.