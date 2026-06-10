Город выставил на торги 76 машино-мест в Северном Измайлове

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Город выставил на торги 76 машино-мест в многоквартирном доме в районе Северное Измайлово. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Объекты площадью 13,3 квадратного метра находятся по адресу улица Константина Федина, дом 5. Недалеко расположена станция метро "Щелковская".

Заявки на участие в торгах принимаются с 19 по 29 июня. Сами аукционы состоятся в период с 26 июня по 6 июля. Участники должны зарегистрироваться на площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее Москва выставила на торги 135 парковочных мест на Коровинском шоссе. Их площадь варьируется от 13,3 до 22,3 квадратного метра, что позволяет рассмотреть разные варианты. Все они расположены по адресам Коровинское шоссе, дома 12 и 29.