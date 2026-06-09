Москва выставила на торги 135 машино-мест на Коровинском шоссе

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Москва выставила на торги 135 машино-мест в подземных паркингах жилых домов на Коровинском шоссе. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Места имеют разную площадь – от 13,3 до 22,3 квадратного метра. Это дает горожанам возможность подобрать подходящий для своего автомобиля вариант. Все они расположены по адресам Коровинское шоссе, дома 12 и 29.

Прием заявок на участие в аукционах завершится в период с 19 по 29 июня в зависимости от лота. Сами торги пройдут с 26 июня по 6 июля. Участникам необходимо зарегистрироваться на онлайн-площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее столичные власти выставили на торги 80 машино-мест в подземных паркингах в Косино-Ухтомском районе. Их площадь составляет от 13,3 до 19,2 квадратного метра. Они находятся на улице Черное Озеро, в домах 4 и 8.

