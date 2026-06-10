Жозе Моуринью вновь станет главным тренером "Реал Мадрида"

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Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" выплатил 15 миллионов евро португальской "Бенфике" за переход Жозе Моуринью на пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба "Бенфики".

В свою очередь, португальскую команду возглавит тренер Марку Силва.

Моуринью был главным тренером "Реал Мадрида" с 2010 по 2013 год, в этот период команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В "Бенфике" тренер работал с сентября прошлого года.

"Реал Мадрид" пятый год подряд возглавил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира. Стоимость мадридского клуба оценили в 9,5 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 26 октября впервые в Лондоне, а не в парижском театре "Шатле". Решение приурочено к 70-летнему юбилею премии и отдает дань ее первому обладателю – английскому нападающему Стэнли Мэттьюзу, которому "Золотой мяч" вручили в 1956 году.