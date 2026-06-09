Депутат Свинцов заявил об опасности ботов-астрологов

VIP-консультация у бота-астролога обходится россиянкам в 8,5 тысячи рублей, а общий оборот таких программ достигает 50 миллионов рублей в месяц, сообщили СМИ. Где проходит грань между безобидным развлечением и опасной зависимостью – в материале Москвы 24.

Дороже психолога

Россиянки увлеклись онлайн-гаданиями, которые генерируют боты, сообщил телеграм-канал Baza. По данным издания, все происходит в автоматическом режиме: клиенту нужно вытащить виртуальную карту, после чего он получит расклад в считаные мгновения. Натальная карта тоже составляется за несколько секунд.

Популярные экспресс-расклады и гороскопы обходятся всего в несколько сотен рублей. Однако некоторые готовы оплатить VIP-консультации – чек в таком случае может превышать 8,5 тысячи рублей, что в разы дороже обычной консультации психолога. Ежемесячный оборот таких площадок достигает 50 миллионов рублей, сказано в публикации.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов выразил мнение, что чат-боты так же опасны, как и реальные представители сферы эзотерики, обученные на литературе с "неподтвержденными научными фактами".

"Для тех, кто воспринимает такие прогнозы как инструкцию к действию, это очень опасно. Люди начинают доверять абсолютно выдуманным фактам и рекомендациям и совершать ошибки. То, что реально нужно человеку, знает только он. Если люди сомневаются, они должны посоветоваться с компетентным специалистом в своей сфере или членами семьи", – пояснил парламентарий в разговоре с Москвой 24.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Когда совершенно чужой человек дает советы по важным вещам (проблемы в семье и карьере, выбор любимого), это крайне опасно. Электронный совет – это абсолютный абсурд, рандомный набор слов. Машина не может давать советы, основываясь на вымышленных фактах, они будут абсолютно бессмысленными и опасными. Если человек будет доверять машине, она может манипулировать им (даже не имея корыстного интереса).

По мнению депутата, погрузившись в это, человек перестает самостоятельно принимать решение и становится частью бездушной машины. Однако, если заниматься этим ради забавы, ничего страшного в таком развлечении нет, отметил Свинцов.

"Иногда я по радио слышу гороскопы и просто с улыбкой слушаю, абсолютно серьезно к этому не относясь – как к юмористической программе. Если человек относится к этому как к развлечению (как театр, цирк, кино, где художественный вымысел), это элемент веселого и разнообразного времяпрепровождения. Следование этим советам – уже опасно", – резюмировал он.

"Запрос в энергоинформационное поле"

Астролог Борис Зак подчеркнул в беседе с Москвой 24, что говорить о массовости таких сервисов пока рано. Выводы он сделал исходя из информации, что общий оборот астроботов доходит до 50 миллионов рублей в месяц.

"Если условный расклад стоит 100 рублей, благодаря несложной математике можно высчитать, что сервисы могут получать до 500 тысяч запросов в месяц – это не так уж много, и это не массовая история", – сказал он.





Борис Зак астролог К тому же, когда речь идет о небольших суммах, это ситуация, когда люди скорее балуются или пробуют работать с Таро, задавая вопросы в стиле "Нравлюсь ли я Оле, позвонит ли мне Петя?". Вопросы, которые в обычной среде задают начинающим тарологам за небольшую сумму.

По словам эксперта, более серьезные задачи стоят "других денег" и требуют полноценного анализа ситуации клиента. При этом бот не способен сделать серию раскладов и задать уточняющие вопросы.

"Таролог помогает клиенту четко сформулировать запрос. Например, когда человек приходит и говорит: "Когда у меня станет все хорошо?", специалист помогает превратить это в конкретику. В частности, в личной жизни все хорошо, но есть проблемы на работе – мало зарабатываю, плохой начальник", – подчеркнул практик.

Он отметил, что правильно задавать вопросы картам Таро – навык: ни боты, ни ИИ пока не могут полноценно анализировать ситуацию.

"Таролог, раскладывая карты, отправляет запрос в так называемое энергоинформационное поле (согласно научным теориям, там находится вся информация о происходящем в мире и с каждым человеком). Карты Таро – один из способов эти сведения получить. Представить, что бот таким же образом может отправлять запрос в энергоинформационное поле и получать ответы, сложно. Такие программы можно считать способом развлечения, но серьезно к ним относиться нельзя", – сказал специалист.

Борис Зак также предположил, что VIP-тарифы за 8,5 тысячи рублей используются как недорогой автоматизированный продукт, который позволяет завлечь клиента на полноценную консультацию с живым человеком.

