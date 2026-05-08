08 мая, 15:08

Юрист Георгиева: онлайн-тарологам может грозить до двух лет тюрьмы за мошенничество

"Душой читаете карты": почему россияне обращаются к онлайн-тарологам

Тренд на онлайн-тарологов набирает популярность в соцсетях. Такие специалисты завлекают россиян вирусными видео, после чего навязывают свои услуги. С чем связана тенденция и можно ли привлечь кибер-гадалок к ответственности, разбиралась Москва 24.

"Срочное послание от карт"

Онлайн-тарологи стали публиковать вирусные видео в Сети, чтобы продавать россиянам свои услуги. Как правило, подобный контент монтируется по единому лекалу: тревожная или загадочная музыка на фоне, прямое обращение к зрителю, призыв не пролистывать или же предсказание, словно обращенное к конкретному человеку.

"Срочное послание от карт. Все начинает меняться в твоей жизни", – говорит в своем видео один из таких магов.

Пользователи утверждают, что после того, как человек задерживается на ролике или оставляет комментарий, специалист или его чат-бот приглашают на платную консультацию, расклад или "диагностику".

При этом некоторые искренне назвали придуманный алгоритм "рукой провидения".

Расклад прямо про меня. Сейчас боюсь на кого-нибудь обидеться – мгновенно прилетает наказание обидчику. Так было не один раз. Спасибо вселенной, творцу и моему роду.
пользователи Сети

"Милая барышня, вы прелестны, и вам доверяешь. Вы душой читаете карты, благодарю, милый ангел", – писали люди в комментариях под некоторыми роликами.

Однако многие в Сети назвали такие сеансы вымогательством и уловками для доверчивых россиян.

"Это шарлатаны, есть те, которые верят, ужас", "Очень жаль людей, которые к ним идут. Что за помощь им будет оказана – неизвестно", – отметили комментаторы.

Также некоторые пользователи убеждены, что подобный контент нужно помечать как спам. Похожую точку зрения высказал Москве 24 зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, если бы услуги тарологов маркировали как мошеннические, желающих обратиться было бы меньше.

Искренне считаю, что картинки из карт таро используют жулики. Жаль людей, которые покупаются на дешевую рекламу, обещающую несбыточные богатства и всякие благости. В целом эзотерика – это ложь, даже не наука, а какое-то лжеучение.
Виталий Милонов
зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Политик уточнил, что в борьбе с таро необходимо популяризировать научные исследования, чтобы люди знали истину.

"Также нужно больше передач, где будет рассказана правда о тарологах – кто они такие. А вот шоу про экстрасенсов нужно, наоборот, запретить, потому что это все обман, который вводит народ в заблуждение", – отметил Милонов.

Также депутат напомнил, что ранее в Госдуму вносился законопроект о запрете на рекламу услуг гадалок и тарологов. Однако, согласно базе данных нижней палаты парламента, правительство направило отрицательный отзыв на документ в конце марта 2026 года.

Кроме того, в середине апреля депутат Госдумы Марина Ким заявила, что документ не нашел поддержки и в комитете ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи. В частности, она объяснила, что в российском законодательстве нет запрета на оказание эзотерических и духовных услуг. Кроме того, борьба с ними возможна в рамках статьи 38 закона "О рекламе", которая позволяет ограничивать распространение недостоверной информации.

Помощь или вымогательство?

Юрист Алла Георгиева отметила в беседе с Москвой 24, что в основном клиенты не заключают письменные договоры на предоставление эзотерических услуг, поскольку официально профессии таролога или онлайн-таролога не существует. В связи с этим вернуть деньги в случае оказания некачественной услуги очень сложно.

"Для этого нужно сначала доказать, что она была предоставлена, а затем, что оказалась действительно некачественной. Доказательствами могут послужить видеоролики или переписка – это те основания для привлечения к ответственности, от которых можно оттолкнуться", – сказала эксперт.

Человек считает, что его обманули: например, в видеоролике пообещали, что произойдет то или иное событие, а оно не случилось, при этом деньги за услугу были уплачены. В таком случае можно привлечь специалиста по статье о мошенничестве (159 УК РФ).
Алла Георгиева
юрист

Юрист уточнила, что в данном случае обвиняемому грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет. При этом такие действия могут быть квалифицированы и по статье о вымогательстве (163 УК РФ).

"Это возможно, если таролог заявляет, что в случае неуплаты на клиента или его семью будет наведена "порча" или возникнут иные неприятности. Данные высказывания могут расцениваться как угроза и запугивание с целью получения дополнительных денежных средств", – предупредила юрист.

Эксперт уточнила, что в этом случае таролог может получить до 4 лет тюрьмы и крупный штраф.

"Размер наказания зависит от множества сопутствующих факторов. Например, сотрудничества со следствием. Если человек признает вину, это смягчающее обстоятельство, а если продолжает обманывать – отягчающее. Также ключевое значение имеет количество эпизодов: если обманул не одного человека, а десятерых – наказание будет строже", – рассказала эксперт.

Также смягчающим обстоятельством считается, если человек возместил причиненный ущерб. Кроме того, суд учитывает наличие на иждивении несовершеннолетних детей или других членов семьи. В таких случаях содержание человека в местах лишения свободы может быть признано нецелесообразным, суд вправе дать условное наказание, особенно если при этом выплачен ущерб, заключила Георгиева.

Вотум недоверия

Психолог Софья Сулим в разговоре с Москвой 24 предположила, что некоторые обращаются к онлайн-тарологам, потому что не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы, карты либо знаки.

По ее словам, в данном случае с человеком должен работать квалифицированный психолог, который не допустит, чтобы клиент оказался в подобной деструктивной ситуации. Задача специалиста – помочь разобраться в себе и научиться самостоятельно справляться с трудностями.

Однако многие не готовы работать над собой, не понимают своих истинных проблем и ищут "волшебную таблетку". Этим пользуются псевдопсихологи и тарологи, которые часто выдают себя за настоящих специалистов, манипулируя доверием и предлагая простые ответы на сложные вопросы.
Софья Сулим
психолог

Тягу к быстрым решениям она объяснила выработкой дофамина, после которой становится легче. Однако это временная анестезия, за которой непонятно, что происходит на самом деле.

"Эти тренды возникают из-за множества факторов высокой тревожности. Поэтому некоторые идут туда, где им скажут, что все будет хорошо, так как ждут определенности", – подчеркнула эксперт.

Сулим рассказала, как понять, что онлайн-гадалка выманивает деньги. В частности, стоит обращать внимание на поведение, пытается ли таролог найти причины для следующего сеанса. Если да и плюс ко всему предлагает дополнительные услуги, скорее всего, человек пытается заработать.

По ее словам, такие люди используют тактику мошенников, давя на срочность, пока "ситуацию еще можно изменить". В качестве отвлечения и для привлечения клиента аферисты могут рассказывать про специальные, выгодные условия, заключила психолог.

