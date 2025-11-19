Адвокат Багатурия назвал способ привлечь эзотериков к ответственности

Маг из Самары предложила родственникам пропавших военных установить связь с ними через спиритические сеансы. Как на это отреагировали власти и нужно ли ограничить деятельность экстрасенсов в целом, разбиралась Москва 24.

"Очень контактный мужчина"

Самарская ясновидящая Татьяна организовала спиритические сеансы для связи с военнослужащими, пропавшими без вести: за 40 минут общения с близким она просит 10 тысяч рублей.

В одном из опубликованных роликов экстрасенс, по ее словам, вышла на контакт с духами четырех военных.

"Прям жалко его. До последнего держался, кстати. Красавчик. <…> Такое ощущение, что он вообще не ранен, а задохнулся. Или под завалом. Ранений я не вижу. Он мне показывает, что воздуха не хватило. Ну это не задушили", – поделилась она впечатлениями от общения с одним из "духов".

В своей группе в соцсетях Татьяна указала, что за последнее время ей пришло сразу несколько запросов от родственников бойцов СВО. К примеру, люди хотят знать, жив ли военнослужащий и вернется ли домой. Чтобы ответить на эти вопросы, экстрасенс просит имя человека, его возраст и фото.





Татьяна ясновидящая Почему мы засняли и я решила показать вам процесс общения с духом? Во-первых, сам дух был очень контактный мужчина, он легко и понятно отвечал на мои вопросы и сам поделился информацией о своих сослуживцах. Во-вторых, для людей, у которых есть нужда и желание поговорить с ушедшими, (чтобы) было понимание, как выглядит контакт, что нет ничего страшного, сам процесс не сопровождается ритуалами.

Сама о себе Татьяна рассказала в соцсетях, что занимается экстрасенсорными практиками с начала 2000-х годов, участвует в телепередачах и даже ведет авторскую рубрику на местном телевидении. Также в ее портфолио такие регалии, как премия "Великие люди России" в номинации "Топовый медиум года", а также премия "Топ-50 успешных женщин Поволжья".

Ранее стало известно, что в 2024 году хотя бы раз обращались к гадалкам и магам до 60% россиян. По данным СМИ, общие расходы населения на оккультные услуги достигли 2,4 триллиона рублей, что сопоставимо с тратами на продукты питания.

При этом депутаты Госдумы выступали с инициативой увеличить штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов до 1 миллиона рублей. Парламентарии указывали, что под предлогом платных оккультных услуг совершается все больше мошеннических действий, что требует адекватных мер законодательного реагирования.

"Недопустимая манипуляция"

Специальных правил или законодательных норм, регулирующих деятельность экстрасенсов, ясновидящих и практикующих магов, на сегодняшний день не существует. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил адвокат Вадим Багатурия.

"Однако, в отличие от исторически сложившихся религиозных культов, которые являются вопросом личной веры, подобная эзотерика с правовой точки зрения квалифицируется не иначе как мошенничество (статья 159 УК РФ). Наказание может варьироваться от штрафа до 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет", – сказал он.





Вадим Багатурия адвокат Если клиент почувствует себя обманутым и напишет заявление в правоохранительные органы, у последних не будет препятствий для расследования. При этом, как правило, стоимость одного сеанса не составляет крупного или особо крупного размера мошенничества, что будет учитываться при определении меры наказания.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что после заявления правоохранители могут провести "контрольную закупку". К примеру, прийти под видом родственника и предоставить заведомо ложную информацию (например, фотографию человека, который не был на СВО). Происходящее в этот момент фиксируется.

"На основании этих доказательств "ясновидящую" можно привлечь к ответственности", – объяснил он Москве 24.

По мнению депутата, подобные услуги являются "циничной спекуляцией на самых искренних и тяжелых чувствах людей".





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Экстрасенсы втираются в доверие и вытягивают деньги, причем некоторые делают это абсолютно бессовестно, забирая последние сбережения, побуждая продавать имущество и автомобили. К такой деятельности необходимо относиться максимально жестко: возбуждать уголовные дела, применять меру пресечения в виде заключения под стражу, а дальнейшую судьбу виновных будет определять суд на основе представленных доказательств.

Кроме того, помимо прямого финансового ущерба, подобные действия наносят тяжелейшую эмоциональную травму родственникам, вводя их в заблуждение ложными обещаниями и надеждами. Такие манипуляции необходимо пресекать на корню, подчеркнул Свинцов.

"К сожалению, в условиях кадрового дефицита полиция не может активно отслеживать таких мошенников и работает преимущественно по заявлениям граждан. Поэтому ключевую роль играет бдительность самих людей", – отметил он.

По мнению парламентария, наиболее эффективной тактикой может стать совместная работа граждан и полиции. Если люди готовы лично собрать доказательства и затем подключить правоохранительные органы для контрольной закупки, такой подход может стать действенным инструментом против мошенников, заключил Свинцов.

