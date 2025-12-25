Форма поиска по сайту

25 декабря, 13:10

Культура

Сергунина подвела итоги пяти сезонов Московской недели моды

Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы

Контракты на свыше 1 миллиарда рублей заключили в ходе пяти сезонов Московской недели моды, заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Треть этой суммы – результат пятой Недели моды. Но реальный экономический эффект даже шире", – цитирует ее пресс-служба столичного департамента культуры.

По ее словам, мероприятие дает дополнительный импульс событийному туризму, креативному сектору экономики, обрабатывающей промышленности и другим направлениям. Главной задачей проекта является продвижение отечественных производителей, а также расширение их присутствия на внешних и внутренних рынках, культурный обмен.

Пятая Московская неделя моды состоялась с 28 августа по 2 сентября 2025 года. По сравнению с четвертым сезоном ее посещаемость выросла в два раза – до 120 тысяч человек. При этом вдвое увеличилось число участников-дизайнеров – до более 360.

Всего в мероприятии принимали участие представители из 13 стран, включая Китай, Индию, Турцию, ЮАР и другие государства. Собственные коллекции представили российские дизайнеры из 33 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Мурманск, Краснодар, Казань, Якутск, Челябинск и многие другие.

При этом работы режиссеров из разных стран показали на фестивале короткометражных фильмов WorldFashion Shorts. Еще одним популярным форматом стали встречи с экспертами, которые провели 25 тематических лекций.

Кроме того, с 2023 года под эгидой Московской недели моды проходит международный форум BRICS+ Fashion Summit, который объединил отечественных и иностранных дизайнеров, управленцев, глав крупных компаний, журналистов и экспертов из 109 государств.

Сергунина отметила, что в 2025 году на форум прибыли свыше 260 специалистов из 65 стран, то есть около трети всех государств Земли. Также на BRICS+ Fashion Summit организовали специальные сессии, посвященные отдельным странам – ЮАР, Бразилии и России.

На мероприятии были подписаны соглашения с городом Рио-де-Жанейро и организаторами Недели моды в Китае, что предполагает долгосрочное культурное и деловое партнерство.

Расширению международного сотрудничества способствует и Международная модная федерация БРИКС, чью декларацию о создании подписали в Москве еще в 2024 году. В настоящий момент в эту организацию входят 60 государств.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что Москва станет центром моды, дизайна и прочих креативных индустрий. В целом за последние пять лет количество компаний в сфере дизайна выросло в Москве на 91%. К концу прошлого года число таких компаний достигло почти шести тысяч.

Стилист Владислав Лисовец показал закулисье Московской недели моды

