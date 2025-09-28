Собянин: число компаний в сфере дизайна в Москве за 5 лет выросло на 91%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за последние 5 лет количество компаний в сфере дизайна выросло на 91%. Об этом в MAX рассказал Сергей Собянин.

К концу прошлого года число таких компаний достигло почти 6 тысяч.

Как подчеркнул мэр, город поддерживает организации в сферах дизайна, издательского дела и арт-индустрии. Программы развития и помощь в поиске заказчиков востребованы индустрией, а дизайнеры могут участвовать в разнообразных столичных проектах.

В частности, конкурс "Фабрика дизайна" привлекает специалистов для создания инновационных решений в разных отраслях производства. В 2024 году в нем приняли участие более 500 дизайнеров из 62 регионов России.

В "Дизайн-цехе" при этом разрабатывают концепции сувенирной продукции. Здесь участниками стали порядка 500 специалистов и 35 партнеров-заказчиков, в том числе Третьяковская галерея, музей-заповедник "Царицыно" и ВДНХ.

"Для издателей в прошлом году впервые прошла Московская международная издательская неделя. Состоялось свыше 200 встреч представителей книжного рынка, было заключено 34 экспортных контракта на издание книг", – напомнил Собянин.

В 2025 году это мероприятие объединило российские и зарубежные издательства из 17 стран, а за три дня провели свыше 400 деловых переговоров.

В 2024 году под эгидой Агентства креативных индустрий состоялась бизнес-миссия 12 московских издательств в Китай на Шанхайскую международную детскую книжную ярмарку. Они заключили больше 50 контрактов на издание книг современных отечественных авторов в 10 странах.

"Суммарный оборот столичных издательств в прошлом году превысил 349 миллиардов рублей. Сегодня в этой сфере работает около 12 тысяч организаций", – подчеркнул мэр.

По его словам, для художников был создан творческий центр "Московские мастерские". Обустроено 35 полностью укомплектованных студий, лекторий и выставочный зал. За первый сезон проекта художники создали свыше 220 произведений искусства.

Кроме того, в столице реализуется проект "Арт фабрика". За два года его партнерами стали 28 организаций, для которых участники нашли 47 оригинальных арт-решений.

Как отметил Собянин, всего в Москве работает около 2,8 тысячи организаций и предпринимателей в области арт-индустрии. Рост годовой выручки этого сектора за прошедшие пять лет составил больше 60%.

Ранее стало известно, что в столице утвердили перечень ключевых проектов для поддержки креативных индустрий. В частости, в список вошли проект "Москва – город кино", создание кластера видеоигр и анимации, а также проведение международных мероприятий. При этом бизнесменам, работающим в области креативных индустрий, помогает АКИ.