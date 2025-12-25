Народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Народного артиста РФ, актера театра и кино Анатолия Лобоцкого похоронили на Троекуровском кладбище, передает РИА Новости.

Лобоцкий умер 20 декабря. Актер скончался в возрасте 66 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. У него обнаружили быстрорастущую опухоль.

25 декабря в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского прошла церемония прощания с Лобоцким, на которую пришли десятки друзей, коллег и поклонников артиста.

Лобоцкий играл в труппе столичного театра имени Маяковского. Также он снялся в десятках кинофильмов и сериалов, включая проекты "Молодежка", "Адмирал", "Зависть богов", "Калашников" и другие.

