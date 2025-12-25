В Театре Маяковского простились с актером Анатолием Лобоцким

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Церемония прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким завершилась в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, передает ТАСС.

Траурное мероприятие проходило в открытом формате – к началу церемонии у театра собрались почитатели творчества актера, его родные и коллеги. Гражданская панихида началась в 09:00 и продлилась свыше двух часов.

У входа в учреждение разместили фотографию Лобоцкого. Также его портрет, окруженный красными розами, поместили в фойе. Гроб с телом актера установили на Основной сцене театра.

Среди тех, кто пришел проститься с Лобоцким, был худрук театра Егор Перегудов. Он поделился, что артистом все восхищались в постановках "Школа жен" и "Кант", но планировалось еще много разных и неожиданных работ. По словам Перегудова, они потеряли большого человека.

"Как же он относился к театру. Он его понимал как что-то смыслообразующее в своей жизни и в жизни нашей. Это большая редкость. Анатолий Анатольевич, спасибо вам", – отметил худрук.

Театральный режиссер Юрий Иоффе в ходе церемонии вспомнил историю из 1990-х годов, когда на сцене был совершен актерский подвиг. По его словам, перед премьерой спектакля исполнитель главной роли отказался играть из-за риска встречи с бандитами. Но вместо отмены премьеры театр обратился к Лобоцкому, и он уже "через час" учил текст.

"В этот вечер он сыграл блистательно: ни зрители, ни критики ничего не поняли", – отметил Иоффе.

Актер был достойным, интеллигентным и очень образованным человеком со своим особым пониманием жизни и философией, что было заметно и на сцене, указал артист Игорь Костолевский.

"Его любили зрители, ценили коллеги за его порядочность, за его отношение к профессии, за его отношение к людям", – отметил артист.

По завершении гражданской панихиды гроб с телом Лобоцкого был уложен венками от творческих коллективов, цветами от друзей и его поклонников. Затем его вынесли из театра под аплодисменты. Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Лобоцкий ушел из жизни 20 декабря в возрасте 66 лет. По данным СМИ, причиной его смерти стала продолжительная болезнь.

Народный артист работал в труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Он снялся в десятках кино и сериалов, в том числе в работах "Молодежка", "Адмирал", "Зависть богов", "Калашников" и других.

