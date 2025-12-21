Форма поиска по сайту

21 декабря, 19:25

Культура

Умерла автор первого перевода "Хоббита" на русский язык Наталия Рахманова

Фото: depositphotos/badboydt7

Скончалась советская и российская переводчица с английского языка, ставшая автором первого перевода повести Джона Р. Р. Толкина "Хоббит, или Туда и Обратно" на русский язык Наталия Рахманова. Об этом в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) написал ее сын Алексей Гордин.

Он добавил, что опубликует информацию о прощании позже. Рахмановой было 95 лет.

Она родилась 24 ноября 1930 года в Ленинграде. Окончился английское отделение филологического факультета ЛГУ. С конца 1950-х она занималась литературным переводом. Ее дебютом стал рассказ Клиффорда Саймака "Однажды на Меркурии".

Известность ей принес первый русский перевод "Хоббита". Рахманова старалась избегать излишней адаптации и стремилась сохранить стиль оригинала.

Она также перевела на русский язык большое количество произведений известных британских и американских писателей. Среди них – Агата Кристи, Герберт Уэллс, Редьярд Киплинг, Вальтер Скотт и многие другие.

