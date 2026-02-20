График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 07:36

Общество

На Тверском бульваре испекут блины в поддержку участников СВО

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Благотворительная акция "Шефы и блины" пройдет на Тверском бульваре в предстоящие выходные, 21 и 22 февраля. Гости смогут приобрести масленичные блюда по авторским рецептам, а вся выручка будет направлена на поддержку участников СВО, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Мероприятие приурочено к финальным дням фестиваля "Масленица", проходящего в рамках проекта "Зима в Москве". Например, в 13:00 21-го числа к открытому офиру выйдет шеф-повар ресторана "Восход" Максим Тарусин. Его 25-летний опыт включает работу в элитных заведениях по всему миру.

В 14:00 эстафету подхватит шеф-повар гранд-кафе "Шансонье" ресторанного дома Деллоса Эдуард Архипов. Он был признан лучшим шеф-поваром Урала по версии престижной российской гастрономической премии WhereToEat, а сейчас является главой кухни заведения, расположенного в центре столицы.

Завершит субботнюю часть шеф-повар ресторана "Пекинская утка" и победитель кулинарных конкурсов провинции Шэньси Юань Бин Тао. К гостям он выйдет в 15:00 и предложит посетителям продегустировать блины с восточными мотивами.

Во второй день акции также планируется насыщенная программа. В 13:00 ее откроет шеф-повар проекта "Сила Сибири", а в 14:00 к нему присоединится президент Ассоциации кулинаров Москвы Денис Перевоз. Причем последний на фестивале будет использовать множество кулинарных техник со всего мира, которые освоил за всю карьеру.

Ранее сообщалось, что к фестивалю "Масленица" присоединились более 520 кафе и ресторанов столицы. Они добавили в свое меню блины с разными начинками.

Например, кафе "Чеховъ" в Камергерском переулке подает праздничное угощение с жульеном, сыром страчателла и красной икрой. Ресторан "Будвар" на Котельнической набережной добавил в меню купеческие блины с мясом камчатского краба.

Москвичей и туристов пригласили поесть блины на фестивале "Масленица"

обществогородфестивали

