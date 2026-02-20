ТАСС: глава департамента недропользования по ДФО и его заместитель задержаны в Приморье

Фото: depositphotos/doomu

Правоохранительные органы задержали руководителя департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу Дмитрия Цуканова и его заместителя Артема Невеселого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в силовых структурах.

По информации агентства, высокопоставленные чиновники подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время они помещены в изолятор временного содержания.

Отмечается, что противоправные действия Цуканова и Невеселого связаны с выдачей лицензий на право геологического изучения недр.

