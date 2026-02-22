График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

22 февраля, 12:23

Мэр Москвы

Собянин рассказал о применении кессонных технологий при строительстве метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский метрополитен развивается благодаря внедрению современных технологий и работе профессионалов. Одной из самых сложных и опасных является должность кессонщика, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Кессонные технологии начали активно применять в 1930-х годах при строительстве первых линий метро. Тогда тоннели прокладывали в герметичных камерах – кессонах, под высоким давлением воздуха, чтобы не допустить затопления. Специалисты разрабатывали грунт вручную или с помощью специальных инструментов, рискуя своей жизнью и здоровьем", – отметил он.

В настоящее время при возведении станций в основном используются тоннелепроходческие механизированные комплексы. Однако в сложных геологических условиях современные щиты требуют вмешательства человека, подчеркнул мэр столицы.

От кессонщиков зависит бесперебойность работы тоннелепроходческих комплексов. Сначала они должны создать своеобразный воздушный пузырь, который вытеснит воду и обеспечит условия для нахождения человека в полости тоннеля.

По словам Собянина, недавно специалисты заменили режущий инструмент щита "Мария", который занимается прокладкой тоннеля от станции "Липовая роща" до "Строгино" Рублево-Архангельской линии.

Он уточнил, что в состав команды входит также медработник, следящий за состоянием здоровья во время работ.

Ранее в Москве началось строительство станции "Луганская" Бирюлевской линии метро. Специалисты возводят ограждающие конструкции будущего котлована длиной 552 метра. "Луганская" расположится на участке "Курьяново" – "Бирюлево", который планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году. Она разгрузит действующие станции "Кантемировская" и "Царицыно" Замоскворецкой линии.

Первый участок Рублево-Архангельской линии метро станет главным событием 2026 года

Читайте также


мэр Москвытранспортметрогород

