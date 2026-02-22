График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту
Поезда из Москвы задерживаются из-за остановки грузового состава на СЖД

Фото: depositphotos/Serjio74b

4 поезда, которые следуют из Москвы, задерживаются из-за остановки грузового состава на Северной железной дороге (СЖД). Об этом сообщили в телеграм-канале СЖД.

Уточняется, что поезд останавливался на участке "Берендеево – Ростов Великий". Сейчас составы там курсируют в штатном режиме и следуют своим маршрутам.

На данный момент от расписания отстают несколько поездов: № 68 Москва – Абакан – задержка до двух часов. № 126 Москва – Череповец, № 42 Москва – Воркута, № 2 Москва – Владивосток и № 330 Вологда – Архангельск опаздывают на час.

Как сообщили в пресс-службе СЖД, делается все необходимое для того, чтобы поезда вернулись в график.

Ранее стало известно, что РЖД возобновят движение международного пассажирского поезда Забайкальск – Маньчжурия 8 марта 2026 года. Сообщение было приостановлено в феврале 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Однако продажа билетов откроется уже в ближайшее время.

