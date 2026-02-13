Форма поиска по сайту

13 февраля, 10:45

Транспорт

РЖД запустят международный пассажирский поезд Забайкальск – Маньчжурия

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Российские железные дороги (РЖД) возобновят движение международного пассажирского поезда Забайкальск – Маньчжурия 8 марта 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Пассажирское железнодорожное сообщение через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия было приостановлено в феврале 2020 года в связи с пандемией коронавируса", – напомнили представители перевозчика.

В Маньчжурию можно будет уехать со станций Иркутск и Чита 6 и 7 марта соответственно – беспересадочные вагоны отправятся в составе поезда Иркутск – Забайкальск.

Поезда Забайкальск – Маньчжурия будут курсировать в обе стороны два раза в неделю – по средам и воскресеньям. Время в пути составит около 25 минут. Продажа билетов откроется уже в ближайшее время, а в дальнейшем будет доступна за 60 суток до отправления составов.

Ранее стало известно, что сезонный поезд "Таврия" станет курсировать между Москвой и Евпаторией с 24 апреля. Поезд будет ходить каждый день из Москвы, отправляясь с Павелецкого вокзала. Он проедет через Воронеж и Ростов-на-Дону, а прибудет в Евпаторию на следующий день. Обратно состав отправится 26 апреля с прибытием в Москву 27-го числа.

