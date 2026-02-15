Экс-министру энергетики Украины Галущенко предъявлено обвинение

Фото: ТАСС/ЕРА/RADEK PIETRUSZKA

Экс-главе Минэнерго и бывшему министру юстиции Герману Галущенко предъявлено обвинение. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ранее у Галущенко был статус свидетеля.

В начале ноября 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило обыски в компании "Энергоатом", у Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича. Последний успел скрыться от следствия.

После НАБУ сообщило о мошенничестве с участием государственной атомной энергетической компании. Выяснилось, что членами организации была выстроена коррупционная схема для влияния на стратегические предприятия Украины. Главным фигурантам уже предъявлено обвинение в отмывании средств. По предварительным данным, ущерб составил примерно 100 миллионов долларов.

На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и Галущенко, который на тот момент занимал пост главы Минюста Украины. Верховная рада уволила их.

Кроме того, украинский лидер ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана, который обвинили в коррупции. Последний также объявлен в розыск на Украине.

Задержан Галущенко в ночь на 15 февраля при попытке пересечения границы на поезде. Операция по поимке экс-министра энергетики Украины проводилась в рамках дела "Мидас". Сейчас организованы следственные мероприятия.

