Зеленский потребовал уволить министров энергетики и юстиции из-за коррупционного скандала

Фото: ТАСС/Zuma

Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко на фоне произошедшего коррупционного скандала в "Энергоатоме". Об этом Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

"Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Я прошу депутатов Верховной рады поддержать эти заявления. И дальше все должно решаться в юридической плоскости", – сказал глава государства.

Также Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решит вопрос по санкциям против двух людей, которые фигурируют в коррупционном деле, уверен Зеленский.

Кроме того, кабмин Украины уже направил в СНБО представление о введении санкций против бизнесмена и предполагаемого соратника Зеленского Тимура Миндича, а также бизнесмена Александра Цукермана, фигурирующих в деле о коррупции. Об этом в своем телеграм-канале сообщила премьер Украины Юлия Свириденко.

Ранее у Галущенко, компании "Энергоатом", а также у Миндича прошли обыски. Они стали фигурантами преступной схемы, участники которой влияли на стратегические предприятия Украины. По версии СМИ, причастность высокопоставленных украинских министров к этому делу может привести к подрыву "морального духа украинского общества" в момент боевых действий.

