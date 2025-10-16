РИА Новости: детективы НАБУ пришли в офис генпрокурора Украины

Фото: 123RF.com/badahos

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли в офис генерального прокурора, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Предполагается, что возле здания генпрокурора идет операция по задержанию. Отмечается, что на месте много сотрудников спецназа. Однако в настоящий момент неизвестно, кого задерживают и по какой статье.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ограничил полномочия НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ведомства перешли под контроль Генпрокуратуры. При этом западные дипломаты предупреждали о том, что закон может поставить под угрозу процесс вступления Украины в Евросоюз.

За принятием закона последовали массовые протесты. На их фоне Зеленский заявил о согласовании проекта, укрепляющего независимость НАБУ и САП. Тем не менее СМИ выражали уверенность в том, что акции протеста продолжатся, так как к ним присоединятся недовольные насильственной мобилизацией или родственники мобилизованных украинцев.

