Aydınlık: Украина каждый месяц переводит в ОАЭ по 50 млн долларов коррупционных денег

Фото: 123RF/viktoriia88

Украина каждый месяц переводит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по 50 миллионов долларов коррупционных денег. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на обнародованные банковские счета компаний.

По данным издания, ближайшее окружение украинского лидера Владимира Зеленского ежемесячно переводит деньги на счета двух компаний, связанных с бывшим консультантом Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Андреем Гмыриным. Он является предполагаемым распорядителем средств, полученных коррупционным путем.

Издание уточняет, что Гмырин также находится под международным следствием из-за его сложной сети компаний и портфеля предметов роскоши во Франции, ОАЭ и Европе.

По данным Facta Media, европейские активы Гмырина включают в себя недвижимость и яхты стоимостью в миллионы евро. Компании Gmyrin Family Holding и GFM Investment Group, в которые якобы были вложены коррупционные деньги, были основаны в ОАЭ родителями Гмырина в мае – июле 2021 года.

"Дело Гмырина в сочетании с затуманиванием расследований НАБУ/САПО и обвинениями в адрес окружения Зеленского наглядно демонстрируют мотивы операций против коррумпированных институтов. Саботируя вышедшие из-под контроля антикоррупционные институты в стране, Зеленский стремится укрепить свою личную власть и превратить Украину в тоталитарное государство", – говорится в материале издания.

22 июля Зеленский подписал закон, ограничивающий полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Однако из-за массовых протестов, последовавших за принятием закона, украинский президент заявил о согласовании проекта, который укрепит независимость НАБУ и САП.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркивал, что Украину захлестывает коррупция, однако бороться с ней при помощи внешних институтов, которые не подчиняются руководству государства, невозможно.