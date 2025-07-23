Фон дер Ляйен призвала Зеленского объясниться после ограничения НАБУ и САП

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала украинского президента Владимира Зеленского дать разъяснения после принятия им закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на AFP.

По словам представителя ЕК Гийома Мерсье, фон дер Ляйен обеспокоена последствиями принятого закона, поэтому обратилась за комментарием к украинскому правительству.

На фоне ограничения НАБУ и САП Евросоюз может ввести в отношении Украины санкции, сообщали ранее СМИ. Западные дипломаты предупреждали о том, что подписанный Зеленским документ может поставить под угрозу процесс вступления Украины в ЕС, утверждают журналисты.

После принятия данного закона в нескольких городах Украины, в том числе Киеве и Львове, прошли протесты. Демонстранты требовали сохранения независимости антикоррупционных органов. Как уточняли журналисты, решение правительства "начать прямое наступление на реформы времен майдана свидетельствует о том, что запущены некоторые зловещие механизмы".