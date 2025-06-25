РИА Новости: украинцы вышли на протест, обвинив киевский режим в коррупции

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Жители Украины, митингующие на майдане в центре Киева, призвали президента США Дональда Трампа навести порядок на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись происходящего.

По данным агентства, такое большое количество протестующих собралось впервые за долгое время. Среди участников акции оказались ветераны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их родные, а также родственники погибших, студенты и активисты.

Люди потребовали привлечь к ответственности коррупционеров от действующей и бывшей власти, расследовать коррупционные скандалы и обеспечить соцзащиту ветеранов. К американскому лидеру они обратились, так как считают, что киевский режим не слышит украинский народ.

На майдане граждане развернули палаточный городок, однако полиция его снесла и задержала многих активистов. Часть их них силовики избили в нарушение законов и Конституции Украины. В знак протеста демонстранты перекрыли движение в центре города, говорится в публикации.

По словам манифестантов, они перестали бояться власть и продолжат отстаивать свои права. В общей сложности в акциях приняли участие около 1 тысячи человек.

Ранее украинцы собрались рядом с Домом профсоюзов в Киеве для участия в протесте против действий Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА). Митингующие выкрикивали, что государство забирает их землю и право на голос, пока они находятся на фронте. В связи с акцией правоохранители перекрыли вход в здание.